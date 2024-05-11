Кардиолог перечислил методы профилактики «дачного» инфаркта

Работа на дачном участке весной — сильный стресс для организма после осенне-зимнего перерыва в физической активности, поэтому в период майских праздников кардиологи сталкиваются с ростом так называемых дачных инфарктов.
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