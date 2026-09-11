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ВВП Великобритании неожиданно вырос на 0,4% в июле 2026 года благодаря бурному развитию секторов ИИ и облачных технологий

ВВП Великобритании неожиданно вырос на 0,4% в июле 2026 года благодаря бурному развитию секторов ИИ и облачных технологий

Национальное статистическое бюро Великобритании (ONS) опубликовало экономический отчет за июль 2026 года, согласно которому валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

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