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Царьград

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Врач Звонков объяснил, когда нельзя прививать детей при насморке

Врач Звонков объяснил, когда нельзя прививать детей при насморке

Врач Андрей Звонков заявил, что детям не стоит делать прививки при насморке и других симптомах респираторных болезней.

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