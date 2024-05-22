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Китай

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Ван И встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана М. Сафари

Астана, 21 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И во вторник в Астане встретился с заместителем главы МИД Ирана Мехди Сафари, представляющим Иран на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/.

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