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В Томске появились 22 остановки туристических автобусов

В Томске появились 22 остановки туристических автобусов

В городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства сообщили, что в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" установлено 22 места для остановки туристических автобусов.

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