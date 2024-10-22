В Томске появились 22 остановки туристических автобусов

В городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства сообщили, что в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" установлено 22 места для остановки туристических автобусов.
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