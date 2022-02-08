В Новосибирской области направлено в суд уголовное дело по фактам торговли несуществующими земельными участками

Следователем отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали трое жителей города Новосибирска – мужчина и двое женщин в возрасте 41, 45 и 53 лет.