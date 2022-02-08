Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Андреевич
    ого, Кейв еще в седле?На фестивале «Бол...
  • Владимир Петров
    Есть учебный план есть государственная программа по предмету... А куролесить по своим xотелкам непрофессионально и бе...Увольнение петерб...
  • Мельников Александр
    добавляю ссылку на петицию https://www.roi.ru/80088/Кожемяко предложи...

В Новосибирской области направлено в суд уголовное дело по фактам торговли несуществующими земельными участками

Следователем отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали трое жителей города Новосибирска – мужчина и двое женщин в возрасте 41, 45 и 53 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх