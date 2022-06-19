Военное обозрение

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Немецкий генерал призвал страны НАТО быть готовыми к применению ядерного оружия на Украине

Немецкий генерал призвал страны НАТО быть готовыми к применению ядерного оружия на Украине

Командованию НАТО нужно быть готовым к применению ядерного оружия на территории Украины в случае нанесения аналогичного удара российскими войсками.

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