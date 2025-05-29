В Новороссийске удав устроил смертельную ловушку: женщина стала жертвой змеиной хватки

Как сообщает SHOT, тревожный вызов поступил вечером 29 мая из одной из квартир города. В панике позвонила женщина, рассказавшая, что её любимый ручной удав внезапно прокусил ей руку, а затем обвился вокруг неё и крепко сжал, лишив возможности двигаться.