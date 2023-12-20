БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад ждет коренного перелома в пользу России уже весной

Запад ждет коренного перелома в пользу России уже весной

Американские «ястребы» опасаются, что в следующем году им подрежут крылья еще и на Тайване Константин Ольшанский На фото: боевая работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО (Фото: Александр Полегенько/ТАСС) Американский генерал в отставке Уэсли Кларк уверен, что в начале 2024-го в конфликте на Украине произойдет «коренной перелом» в пользу России.

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