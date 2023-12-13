Эксперт о необходимости регулировать блогосферу: «Избежать охоты на ведьм»

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. Регулирование блогосферы должно поддержать законопослушных участников рынка и помочь избежать стигматизации всех блогеров, заявил сооснователь «Ассоциации Блогеров и Агентств» Максим Перлин на пресс-конференции «Права и обязанности блогера в интернете.