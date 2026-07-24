Спектрограф SHARP для телескопов ELT прошёл термооптические испытания

Международная группа инженеров и астрономов завершила комплексный анализ структурно-термооптических характеристик (STOP) спектрографа SHARP, предназначенного для работы на телескопах-гигантах (ELT) с системой многосопряжённой адаптивной оптики (MCAO).
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