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Спектрограф SHARP для телескопов ELT прошёл термооптические испытания

Спектрограф SHARP для телескопов ELT прошёл термооптические испытания

Международная группа инженеров и астрономов завершила комплексный анализ структурно-термооптических характеристик (STOP) спектрографа SHARP, предназначенного для работы на телескопах-гигантах (ELT) с системой многосопряжённой адаптивной оптики (MCAO).

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