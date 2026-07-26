Как худеть в жару без вреда для здоровья: 9 правил, которые работают

Признаюсь честно: зной я переношу с трудом. Когда столбик термометра уверенно ползет за отметку в тридцать градусов, а воздух становится плотным и вязким, единственное, чего хочется — это замереть и не двигаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии