Проект «Пятая колонна»: «Ургант, Высоцкий, Цой» - отец экс-телеведущего объяснил опалу на «великого» сына

ВераВерная Точно, Надюша, так и есть!

Надежда Петракова "Умный папа"-ух, как ловко крутанул про Ванечкин патриотизм🤪Но... Есть такая поговорка:"Обезьяна хитрила-вся ж.. а наружу😂😅и :" На каждую хитрую ж... у, есть ключ с винтом". 😜Убежал Ваня-так убежал...(((