Терапевт предупредил, что имбирь противопоказан при хронической гипертонии

С приходом холодов многие обращаются к имбирю как к средству профилактики простудных заболеваний. Этот корень богат гингеролами, шогаолами, зингибереном, эфирными маслами, витаминами группы B и C, минералами (калием и магнием) и антиоксидантами.
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