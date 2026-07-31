Автоэксперт Целиков назвал 10 самых популярных моделей авто за 20 лет

За два десятилетия Lada подтвердила статус народного бренда — 7,4 млн проданных автомобилей. При этом каждый четвертый покупатель выбирал Granta (доля 25,1% в общем объеме продаж), пишет глава «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
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