Автоэксперт Целиков назвал 10 самых популярных моделей авто за 20 лет

За два десятилетия Lada подтвердила статус народного бренда — 7,4 млн проданных автомобилей. При этом каждый четвертый покупатель выбирал Granta (доля 25,1% в общем объеме продаж), пишет глава «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.