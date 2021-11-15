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15.11.21==Российские ученые изучили поведение людей в условиях переселения на Марс

15.11.21==Российские ученые изучили поведение людей в условиях переселения на Марс

              Российские ученые изучили поведение людей в условиях переселения на Марс Учеными РФ изучено поведение землян, оказавшихся на Марсе.

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