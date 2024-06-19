На электробусной площадке «Останкино» для водителей внедрили электронные путевые листы

Электронные путевые листы для водителей стали применять на электробусной площадке «Останкино». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии