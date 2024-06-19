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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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На электробусной площадке «Останкино» для водителей внедрили электронные путевые листы

Электронные путевые листы для водителей стали применять на электробусной площадке «Останкино». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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