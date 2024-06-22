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Свобода взамен на участие в СВО. У Михаила Ефремова появился реальный шанс выйти на волю

Свобода взамен на участие в СВО. У Михаила Ефремова появился реальный шанс выйти на волю

У Михаила Ефремова появился реальный шанс выйти на свободу по УДО … Как пишет Telegram-канал SHOT, российские добровольцы готовы поддержать ходатайство актера на условно-досрочное освобождение, если он согласиться смыть свой позор участием в СВО.

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