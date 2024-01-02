Ферстаппен считает, что женщинам будет сложно управлять болидом «Формулы-1»

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен объяснил, почему в «Формуле-1» не выступают женщины. «Я думаю, что физически управлять болидом на некоторых трассах довольно сложно, но я думаю, что всему этому можно научиться, если усердно работать, но для женщины это, естественно, немного сложнее», — цитирует Ферстаппена Speed Cafe.