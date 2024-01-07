В России сегодня отмечается Рождество

Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России с праздником Рождества. В своем послании президент назвал Рождество одним из самых любимых и долгожданных христианских праздников, который объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.
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