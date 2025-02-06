Как учитель информатики удивил своих коллег и жюри

Педагог шестой салехардской школы Михаил Балацкий вошёл в тройку лучших учителей Ямала. Окружной конкурс педагогического мастерства проходил в Лабытнанги в двух номинациях: «Учитель года Ямала» и «Воспитатель года Ямала».
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