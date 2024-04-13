Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что Верховная рада вычеркнула «дембель» из принятого законопроекта о мобилизации из-за опасений, что это вызовет сокращение помощи Запада, который и так уже разочаровался в Украине.