В Тамбовской области 11-летний ребёнок получил тяжёлую травму на детской площадке

В Первомайском округе начата проверка после сообщений о несчастном случае на детской площадке. По предварительной информации, 11-летний мальчик получил тяжелую травму головы из-за падения старого игрового оборудования.
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