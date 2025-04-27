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Новости Тамбова

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В Тамбовской области 11-летний ребёнок получил тяжёлую травму на детской площадке

В Тамбовской области 11-летний ребёнок получил тяжёлую травму на детской площадке

В Первомайском округе начата проверка после сообщений о несчастном случае на детской площадке.  По предварительной информации, 11-летний мальчик получил тяжелую травму головы из-за падения старого игрового оборудования.

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