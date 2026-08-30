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В Госдуме прокомментировали рейтинг крупнейших экономик мира, где Россия заняла четвёртое место

В Госдуме прокомментировали рейтинг крупнейших экономик мира, где Россия заняла четвёртое место

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновлённый рейтинг крупнейших экономик мира, в котором Россия заняла четвёртое место.

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