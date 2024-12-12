Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Звезду на главном здании МГУ будут реставрировать на высоте В Москве проводятся или запланированы работы по реставрации трех сталинских высоток: жилого здания на площади Красные Ворота, главного корпуса МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах и здания Министерства иностранных дел.
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