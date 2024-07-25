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Зеленский засуетился: Паника в Киеве и на Западе заставила готовиться к переговорам

Зеленский засуетился: Паника в Киеве и на Западе заставила готовиться к переговорам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Россией. И.о. президента страны Владимир Зеленский отметил, что готов к встрече лично с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Андрей
А про свой указ кровавый комик забыл?
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Какие переговоры Зеленский их запретил официальным указом! Тем более он не президент Украины!
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12 час.

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