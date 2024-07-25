Зеленский засуетился: Паника в Киеве и на Западе заставила готовиться к переговорам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам с Россией. И.о. президента страны Владимир Зеленский отметил, что готов к встрече лично с президентом России Владимиром Путиным.
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