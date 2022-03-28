В Приморье за сутки выгорели четыре автомобиля, один из них — в Новоникольске

За прошедшие сутки на территории Приморского края зафиксировано четыре возгорания автомобилей. Один из пожаров произошел в селе Новоникольск Уссурийского городского округа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.
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