В Приморье за сутки выгорели четыре автомобиля, один из них — в Новоникольске

За прошедшие сутки на территории Приморского края зафиксировано четыре возгорания автомобилей. Один из пожаров произошел в селе Новоникольск Уссурийского городского округа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.