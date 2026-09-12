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Мировое обозрение

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Китайский след в ударе по США: Иран мог наводить ракеты по спутниковым снимкам

Китайский след в ударе по США: Иран мог наводить ракеты по спутниковым снимкам

Удар по американской авиабазе Муваффак Салти в Иордании 17 июля, унесший жизни троих военнослужащих США, обрастает новыми разведывательными подробностями.

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