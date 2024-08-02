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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Московской области подали пример, как удержать лучших спортсменов в России

В Московской области (МО) прошел ежегодный открытый чемпионат по гольфу. Благодаря усилиям заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексея Жарича, который был на мероприятии, удалось создать условия для сохранения в стране выдающихся талантов.

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