В Московской области (МО) прошел ежегодный открытый чемпионат по гольфу. Благодаря усилиям заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексея Жарича, который был на мероприятии, удалось создать условия для сохранения в стране выдающихся талантов.
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