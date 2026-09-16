Риелтор Перескокова назвала риски при покупке квартиры в рассрочку

Россияне, приобретая квартиры в рассрочку, должны понимать, откуда они возьму деньги на окончательный расчет с застройщиков, заявила в интервью «360» риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
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