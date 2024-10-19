Xiaomi запатентовала «умное» кольцо с изменяемым размером

В каталогах Китайского национального управления интеллектуальной собственности (CNIPA) появилась патентная заявка от компании Xiaomi на смарт-кольцо с автоматическим изменением размера и подстраиванием под пальцы любой окружности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии