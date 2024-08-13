Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отчалил от МКС

t.me/Госкорпорация «Роскосмос» Грузовой корабль "Прогресс МС-26" произвел отстыковку от модуля "Звезда" в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС) и освободил место для следующего грузовика.
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