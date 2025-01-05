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Зеленский заявил, что готов к переговорам с Трампом об урегулировании конфликта

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Трампом об урегулировании конфликта

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Украина готова в конце января провести переговоры с США и европейскими странами об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, в интервью журналисту Лексу Фридману, размещенном на его YouTube-канале.

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