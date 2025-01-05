Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Украина готова в конце января провести переговоры с США и европейскими странами об урегулировании конфликта, заявил президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, в интервью журналисту Лексу Фридману, размещенном на его YouTube-канале.