Киллиан Мбаппе выиграл свой 15-й трофей в составе "ПСЖ" и покинет команду

Килиан Мбаппе выиграл свой 15-й трофей с "ПСЖ", став чемпионом страны и обладателем Кубка Франции. За время пребывания в команде нападающий шесть раз становился чемпионом Лиги 1, четыре раза выигрывал Кубок Франции, трижды выигрывал Суперкубки и дважды Кубок французской лиги.