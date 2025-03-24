Toyota будет массово утилизировать автомобили: старые детали пустят в продажу

Осенью этого года на заводе Toyota в Бернастоне (Великобритания) будет запущен новый цех, специально предназначенный для…переработки и утилизации автомобилей и их аккумуляторов, так что крупнейший японский автопроизводитель впервые официально ….
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