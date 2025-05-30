Группировка «Днепр» уничтожила пехоту ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил группы военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив укрепленный блиндаж противника в Запорожской области.
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