В Актау на сутки отключат техническую воду на верхнюю и нижнюю зоны

Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК». «Для проведения срочных ремонтных работ на ЦУВС -3 будет отключена подача технической воды на нижнюю и верхнюю зоны города с 9 часов 22 августа до 9 часов 23 августа.
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