В Белом доме заявили, что Ирану не следует отвечать на атаку Израиля

Ирану не следует отвечать на атаку Израиля, которая произошла в ночь на 26 октября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе беседы с журналистами на борту самолета американского президента Джо Байдена, пишет ТАСС.