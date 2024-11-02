В Белом доме заявили, что Ирану не следует отвечать на атаку Израиля

Ирану не следует отвечать на атаку Израиля, которая произошла в ночь на 26 октября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе беседы с журналистами на борту самолета американского президента Джо Байдена, пишет ТАСС.
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