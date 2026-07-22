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Царьград

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ВС России атаковали порты и военные объекты в Одесской области

ВС России атаковали порты и военные объекты в Одесской области

В Минобороны подчеркнули, что через порты доставлялись грузы для ВСУ.Вооружённые силы России в ночь на 22 июля продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, а также по военным объектам в Одесской области.

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