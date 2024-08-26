В Сумской области уничтожена группа резервных сил ВСУ и ГУР Пока украинские силы пытаются наступать в Курской области, ВС России наносят удары по их тылам в Сумской области Украины.
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В Сумской области уничтожена группа резервных сил ВСУ и ГУР Пока украинские силы пытаются наступать в Курской области, ВС России наносят удары по их тылам в Сумской области Украины.
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