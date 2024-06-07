Жеребьевка на турнир Championship League 2024

Рейтинговый турнир Championship League 2024 стартует в понедельник 10 июня в Лестере, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST) Новости Championship League 2024 (рейтинговый) Championship League 2024 (снукер, рейтинговый): результаты, расписание Состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира Championship League 2024, в ходе которой новый Чемпион мира Кайрен Уилсон, действующий Чемпион Шон Мерфи и семикратный Чемпион мира Ронни О’Салливан сразятся за первый рейтинговый титул в этой кампании.