“Тяжелый диагноз”, – эксперт об эмоциональном состоянии Андрея Губина и Глюкозы

Эксперт заговорил о состоянии Губина и певицы Глюкозы. Психиатр-нарколог Василий Шуров поделился своим мнением о состоянии известного певца Андрея Губина, утверждая, что артист страдает от серьезного психического расстройства.
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