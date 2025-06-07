Снять номер: мошенники стали арендовать аккаунты россиян в мессенджерах

Мошенники стали чаще брать в аренду чужие аккаунты в мессенджерах для схем обмана, рассказали в МВД. Профили они обычно «покупают» у школьников, студентов или пенсионеров, которые ищут легкие подработки в интернете.
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