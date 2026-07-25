Великобритания в ближайшее время не откажется от курса на конфронтацию с Россией. Об этом заявил шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в беседе с РИА Новости.
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