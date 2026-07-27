РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

354 подписчика

«Циничное убийство», – депутат заявил, что известный уральский селекционер стал жертвой преступления

«Циничное убийство», – депутат заявил, что известный уральский селекционер стал жертвой преступления

Депутат заксо Вячеслав Вегнер заявил, что выдающийся уральский селекционер, директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» Никита Зезин скончался после того, как его избил неизвестный мужчина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии