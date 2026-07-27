«Циничное убийство», – депутат заявил, что известный уральский селекционер стал жертвой преступления

Депутат заксо Вячеслав Вегнер заявил, что выдающийся уральский селекционер, директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» Никита Зезин скончался после того, как его избил неизвестный мужчина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии