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Царьград

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Турция ограничит детям доступ к соцсетям с 1 ноября 2023

Турция ограничит детям доступ к соцсетям с 1 ноября 2023

С 1 ноября в Турции введут ограничения: соцсети запретят детям до 15 лет, а для подростков до 18 лет создадут специальные режимы.

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