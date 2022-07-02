Аргументы и Факты

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Россияне смогут оформлять подключение к газу на портале госуслуг

Россияне смогут оформлять подключение к газу на портале госуслуг

К концу 2022 года жители РФ смогут оформлять договоры на подключение к газу на портале госуслуг. Распоряжение, предусматривающее реализацию такой возможности, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба российского кабмина.

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