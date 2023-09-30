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Минобороны: российские войска поразили семь пунктов дислокации бригад ВСУ

Минобороны: российские войска поразили семь пунктов дислокации бригад ВСУ

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов заявил, что подразделения группировки поразили семь пунктов временной дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает РИА Новости.

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