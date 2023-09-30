Минобороны: российские войска поразили семь пунктов дислокации бригад ВСУ

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов заявил, что подразделения группировки поразили семь пунктов временной дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии