ВС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов противника в Краматорске Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов противника в оккупиро.
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ВС РФ уничтожили крупный склад боеприпасов противника в Краматорске Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов противника в оккупиро.
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