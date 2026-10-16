Рынок акций Индонезии столкнулся с самым сильным обвалом почти за 30 лет. Оператор индексов MSCI заявил, что может лишить страну статуса развивающегося рынка и отнести ее к самостоятельным, что исключит Индонезию из основных индикаторов.
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